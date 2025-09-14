در این نمایشگاه ۴۶ اثر از ۲۵ هنرمند شاخص ۱۷ کشور جهان با موضوع آزاد با چهره افراد مشهور در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

گشایش نمایشگاه آثار کاریکاتوریست‌های چهره جهان در لرستان

هنرمندان کشور‌های بلژیک، ایتالیا، استرالیا، آرژانتین، ترکیه، هندوستان، آمریکا، برزیل، لهستان، اسپانیا، لبنان، اندونزی، ایران، پرو، مکزیک، رومانی، اتریش در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند.