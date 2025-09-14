گشایش نمایشگاه آثار کاریکاتوریستهای چهره جهان در لرستان
نمایشگاه بینالمللی آثار بزرگان کاریکاتوریست چهره ۱۷ کشور جهان در خرم آباد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
،روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اعلام کرد:نمایشگاه بینالمللی بزرگان کاریکاتوریست چهره جهان به مناسبت ثبت جهانی محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد ، با حضور مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از چهرهای شاخص هنر کاریکاتور ایران، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و اصحاب رسانه در قلعه ی فلکالافلاک خرم آباد افتتاح شد.
در این نمایشگاه ۴۶ اثر از ۲۵ هنرمند شاخص ۱۷ کشور جهان با موضوع آزاد با چهره افراد مشهور در معرض بازدید علاقهمندان قرار گرفته است.
هنرمندان کشورهای بلژیک، ایتالیا، استرالیا، آرژانتین، ترکیه، هندوستان، آمریکا، برزیل، لهستان، اسپانیا، لبنان، اندونزی، ایران، پرو، مکزیک، رومانی، اتریش در این نمایشگاه شرکت کردهاند.
