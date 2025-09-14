به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در مراغه گفت: بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران آذربایجان شرقی به میزان ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: امسال ۲۱ هزار تن گندم بذری از کشاورزان برای کشت پاییزه و بهاره خریداری شده است.

وی بابیان اینکه برداشت گندم در استان به پایان رسیده است افزود: گندمکاران آذربایجان شرقی امسال ۴۸۰ هزار تن گندم آبی و دیم تولید کرده‌اند.