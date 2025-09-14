پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از خرید تضمینی ۳۰۰ هزار تن گندم مازاد از کشاورزان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در مراغه گفت: بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران آذربایجان شرقی به میزان ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: امسال ۲۱ هزار تن گندم بذری از کشاورزان برای کشت پاییزه و بهاره خریداری شده است.
وی بابیان اینکه برداشت گندم در استان به پایان رسیده است افزود: گندمکاران آذربایجان شرقی امسال ۴۸۰ هزار تن گندم آبی و دیم تولید کردهاند.