به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ سیدعلی میراحمدی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر تصرف غیرمجاز اراضی ملی واقع در حاشیه یکی از روستا‌های بخش کالپوش شهرستان میامی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی گفت: ماموران انتظامی پس از انجام هماهنگی‌های لازم قانونی با همراهی کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان میامی به محل مورد نظر اعزام و پس از بررسی و تایید موضوع، بیش از ۱۲ هزار و ۸۳۰ متر اراضی ملی کشور را رفع تصرف کردند.

به گفته وی ، ارزش زمین‌های تصرف شده بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال است و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.