به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین مرکز نیکوکاری" قرض نیکو "غرب مازندران در روستای بوته ده چمستان شهرستان نور و با حضور مسئولین شهرستانی و استانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران فعالیت خود را رسماً شروع کرد.

این مرکز که از حدود یک سال و نیم گذشته فعالیت خود را به طور غیر رسمی شروع کرده بود از امروز بصورت رسمی، فعالیت خود را آغاز کرد.

معافی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران در حاشیه این آیین گفت: استان مازندران حائز رتبه نخست کشور در بحث قرض الحسنه بوده و امروز ما شاهد افتتاح نخستین مرکز قرض نیکو یا قرض الحسنه غرب استان مازندران در چمستان هستیم که توسط جوانان این بخش از استان و شهرستان نور سرمایه‌گذاری جهت قرض نیکو و نه کمک بلاعوض هستیم.

نیکپور مدیرعامل مرکز نیکوکاری قرض نیکو شهرستان نور نیز با ابراز خرسندی از حضور جوانان در تاسیس و حمایت از این مرکز افزود: از حدود یک سال پیش فعالیت خود را آغاز کردیم و خدا را شکر تا امروز حدود ۳۰ فقره درخواست اشتغال زایی را پرداخت نموده و از کلیه خیرین منطقه خصوصا خیرین غرب استان جهت همکاری در این مرکز دعوت می‌کنیم.