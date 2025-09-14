پخش زنده
از خدمات ارزشمند مرحوم محمدعلی فرشچیان، خیر نیکاندیش و بنیانگذار بنیاد خیریه فرشچیان، یاد و قدردانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این خیر نیک اندیش با نگاه انساندوستانه خود در سراسر کشور اقدامات ماندگاری در حوزه آموزش و سلامت انجام داد.
در استان همدان طرحهای مهمی، چون بیمارستان فوق تخصصی قلب فرشچیان و بخش روانپزشکی بیمارستان سینای فرشچیان نمونهای از این اقدامات ماندگار است.
فرشچیان که اصالتاً اهل اصفهان بود، با نگاه انساندوستانه خود در سراسر کشور اقدامات ماندگاری در حوزه آموزش و سلامت انجام داد.
بیمارستان قلب فرشچیان که در سال ۱۳۸۶ کلنگزنی و در شهریور ۱۳۹۴ افتتاح شد، امروز به یکی از مراکز درمانی مهم غرب کشور تبدیل شده است.
این مرکز علاوه بر پوشش بیماران استان همدان، پذیرای بیماران از استانهای همجوار همچون کرمانشاه، کردستان و مرکزی است و با تعرفههای دولتی خدمات پیشرفتهای از جمله آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، جراحی قلب باز، سیتیآنژیو، تست ورزش و اکو را ارائه میدهد.
این بیمارستان با ظرفیت ۲۱۷ تخت و ۲۲ تخت فعال کنونی، تاکنون نقش مؤثری در جلوگیری از اعزام بیماران به تهران و ارتقای سطح نظام سلامت در منطقه ایفا کرده است.