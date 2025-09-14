به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اورژانس آباده گفت: در تماس به مرکز پیام اورژانس مبنی بر برخورد ۲ خودرو سواری شاهین و تاکسی پراید در ۱۰ کیلومتری آزاد راه اصفهان به شیراز، تیم‌های اورژانس ۱۱۵ پایگاه‌های ایزدخواست و کلوان به محل حادثه اعزام شدند.

اسعدی افزود: با توجه به شدت حادثه و وضعیت جسمانی برخی از مصدومان پس از درخواست پشتیبانی اورژانس هوایی، بالگرد این شهرستان در محل حادثه فرود آمد.

وی بیان کرد: ۲ نفر از مصدومان که شرایط وخیم تری داشتند با بالگرد به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده و چهار مصدوم دیگر نیز با آمبولانس اورژانس ۱۱۵ ایزدخواست به همین مرکز درمانی منتقل شدند.