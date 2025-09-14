ثبت بیش از ۶ هزار مورد ازدواج در استان یزد در سال گذشته
در سال گذشته، ۶ هزار و ۴۰ مورد ازدواج در استان یزد به ثبت رسید و شهرستان خاتم در این زمینه پیشتاز بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
و بنابر گزارش مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان یزد از وضعیت ثبت ازدواج در استان یزد در سال ۱۴۰۳: نرخ ازدواج استان ۵/۱ ثبت شده که از میانگین کشوری (۵/۶) پائینتر است.
نرخ خام ازدواج استان یزد در سال قبل از آن (۱۴۰۲) معادل ۴/۸ بوده است.
در این گزارش آمده است: میانگین سن پسران در هنگام ازدواج اول در استان ۲۶/۹ سال بوده که از میانگین کشوری (۲۸/۳) کمتر است، همچنین میانگین سن دختران یزدی موقع ازدواج نخست ۲۲/۴ سال ثبت شده که کمتر از میانگین کشوری (۲۴/۱) است.
همچنین کمترین میزان عمومی ازدواج در شهرستانهای استان به ترتیب اشکذر (۳/۲)، مهریز (۳/۹) و اردکان (۴/۱) ثبت شده و بیشترین نرخ خام ازدواج مربوط به شهرستانهای خاتم (۱۰/۴)، ابرکوه (۶) و تفت (۵/۴) بوده است.
از آنجایی که در شهرستان مروست، دفترخانه ثبت ازدواج وجود نداشته و این رویداد شیرین، در شهرستان خاتم ثبت میشود.
در نمودار سمت چپ (روند ده سالهی ثبت ازدواج استان)، نکته حائز اهمیت، افزایشی شدن میزان ازدواج در خلال سالهای همه گیری کروناست که ریشه در مسائل اقتصادی و تسهیل شرایط ازدواج بخاطر کاهش هزینهها دارد.