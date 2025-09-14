امروز: -
تشییع پیکر شهید آتش‌نشان فداکار مشهدی

مراسم تشییع پیکر شهید آتش‌نشان «رضا فخریان» صبح امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ با حضور پرشور مردم و مسئولان در مشهد برگزار شد.
عکاس :محسن رحیمی عنبران
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ - ۱۳:۳۲
