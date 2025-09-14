رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ و صیانت از ارزش‌های دفاع مقدس، گفت: همه ظرفیت‌های دستگاه قضایی استان باید برای تبیین ایثار و جانفشانی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی در جلسه ستاد برگزاری هفته دفاع مقدس دادگستری استان، با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس، این هفته را فرصتی مغتنم برای تبیین ایثار، رشادت و جانفشانی رزمندگان اسلام عنوان و تاکید کرد: شهدا و جانبازان از جان خود گذشتند و در شرایطی بسیار سخت در جبهه‌های مختلف کشور، از خاک ایران اسلامی دفاع کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمنان بیفتد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه رشادت رزمندگان در دوران دفاع مقدس باید ثبت و درج شود، تصریح کرد: فرهنگ دفاع مقدس باید به نسل جوان انقلاب منتقل شود.

پوریانی همچنین بر لزوم حفظ و صیانت از ارزش‌های دفاع مقدس تاکید کرد و افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی مناسب برای تببین ارزش‌های دفاع مقدس است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به این مطلب که توجه به فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت همواره مورد تاکید دادگستری مازندران و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: باید از همه ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شود و روحیه ایثار و شهادت همواره در جامعه جاری باشد.

پوریانی در ادامه تکریم خانواده شهدا را تکلیف و امری ضروری دانست و گفت: امنیت امروز جامعه مرهون خون پاک شهیدان است و تکریم خانواده شهدای گرانقدر، فرهنگ ایثار را در جامعه تقویت می‌کند.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد و خدمات دستگاه قضایی استان طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در راستای تامین امنیت و آرامش در مازندران، تصریح کرد: در دوران جنگ اخیر، دستگاه قضایی مازندران با تمام توان و ظرفیت در کنار دیگر دستگاه‌های اجرایی بود و در تامین آسایش مردم در حوزه‌های مختلف اهتمام داشت.

پوریانی لزوم فضاسازی متناسب با هفته دفاع مقدس در دادگستری و ادارات تابعه قوه قضاییه در استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدیران شورای قضایی استان همراهی کامل را در راستای اجرای دقیق و کامل برنامه‌های هفته دفاع مقدس و فضاسازی مقتضی در این خصوص انجام دهند.

اعضای شورای قضایی استان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، دادستان ویژه روحانیت مازندران، معاونین منابع انسانی و مالی دادگستری استان و سردار سورکی آزاد از فرماندهان دوران دفاع مقدس در این جلسه حضور داشتند.