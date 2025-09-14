پخش زنده
در مراسمی از ۱۸ بهورز نمونه در بیرجند قدردانی شد.
در این جلسه، بهورزان به بیان دغدغههای خود پرداختند و مواردی همچون افزایش حجم کاری، مشکلات مربوط به پرداخت اضافهکار، کمبود نیروی انسانی و دشواری رفتوآمد به مناطق روستایی را از جمله مسائل اصلی خود عنوان کردند و خواستار رسیدگی جدی به این مشکلات شدند.
شایسته، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در ادامه با اشاره به پیگیری مشکلات بهورزان گفت: کارگروهی برای بررسی موضوع اضافهکار تشکیل و پس از جمعآوری بازخورد از مراکز شهرستانها، نامهای به ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارسال شده تا موضوع بهطور ویژه پیگیری شود.
رئیس مرکز شبکه بهداشت شهرستان بیرجند هم گفت: بهورزان نقش کلیدی در ارتقای سلامت جامعه دارند و در حال حاضر ۵۴ بهورز در بیرجند و ۳۲ بهورز در خوسف مشغول خدمترسانی به مردم مناطق روستایی هستند.
عبدالرزاقنژاد با اشاره به جمعیت تحت پوشش این خدمات بهداشتی روستایی افزود: ۷۱ هزار و ۳۰۰ نفر در شهرستان بیرجند و ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر در شهرستان خوسف از خدمات بهداشتی روستایی بهرهمند هستند.
وی همچنین تعداد خانههای بهداشت موجود در این دو شهرستان را ۴۱ واحد در بیرجند و ۲۱ واحد در خوسف اعلام کرد و بر ضرورت توسعه و تجهیز این مراکز برای ارائه خدمات بهتر به روستاییان تأکید کرد.
رئیس مرکز بهداشت بیرجند گفت: توسعه خدمات بهداشتی در مناطق روستایی یکی از اولویتهای اصلی است و تلاشهای مستمر برای ارتقای زیرساختها و افزایش سطح مراقبتهای بهداشتی در این مناطق ادامه دارد.