نخستین رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، با هدف بازآفرینی آثار شهدا اواخر مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

فراخوان ارسال آثار به رویداد «شهدا در نگاه نسل نو»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو امروز در نشست خبری با بیان اینکه پوستر این رویداد ملی با رویکرد هوش مصنوعی رونمایی شد گفت: محور‌های این رویداد شامل تحرک‌سازی تصاویر شهدا، بازآفرینی صوت و وصیت‌نامه‌ها، طراحی آثار هنری و پوستر و ایده‌های نوآورانه است.

مهدی حاجیان افزود: تنها آثاری که توسط هوش مصنوعی خلق شوند، پذیرش خواهند شد و آخرین مهلت ارسال آثار ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ است.

دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی شهدا در نگاه نشل نو افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت خادمیاران شهدا به نشانی khademyaranshohada.com در این رویداد شرکت کنند.