نخستین رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو با بهرهگیری از هوش مصنوعی، با هدف بازآفرینی آثار شهدا اواخر مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو امروز در نشست خبری با بیان اینکه پوستر این رویداد ملی با رویکرد هوش مصنوعی رونمایی شد گفت: محورهای این رویداد شامل تحرکسازی تصاویر شهدا، بازآفرینی صوت و وصیتنامهها، طراحی آثار هنری و پوستر و ایدههای نوآورانه است.
مهدی حاجیان افزود: تنها آثاری که توسط هوش مصنوعی خلق شوند، پذیرش خواهند شد و آخرین مهلت ارسال آثار ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ است.
دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی شهدا در نگاه نشل نو افزود: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت خادمیاران شهدا به نشانی khademyaranshohada.com در این رویداد شرکت کنند.