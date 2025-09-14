پخش زنده
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی موعظه مسلمانان و تبیین و آموزش احکام دینی را از مهمترین رسالتها و وظایف روحانیت و طلبهها برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه آموزش دین برای طلبهها رسالت اصلی است تا احکام و اخلاق شرعی را به مسلمانان بیان کنند گفت: موعظه به قدری اهمیت دارد که قرآن میفرماید مجاهدان برگشته از جنگ را انذار کنید چرا که اهمیت و ارزش بالایی دارد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه شایسته نیست تمامی مومنان به جهاد بروند بلکه تعدادی باید مجاهدان را در منبرها موعظه کنند افزود: جهاد با تمامی عظمت خود غیر از موارد ضروری به طلبهها واجب نیست و این موضوع در سوره توبه نمایان است که میفرماید اگر تعداد مسلمانان در جنگ کم باشد طلبهها هم میتوانند در کنار مسلمانان جهاد کنند.
امام جمعه تبریز بیان توحید، ولایت و معاد به مردم را از دیگر وظایف طلبگی دانست و افزود: در هشت سال دفاع مقدس روحانیون و طلبهها در جبهه ها، ایمان رزمندگان را تقویت کردند تا به عشق امام راحل جانفشانی کرده و در مقابل دشمنان بایستند و از خاک و ناموس پاسداری کنند.