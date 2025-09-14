نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی موعظه مسلمانان و تبیین و آموزش احکام دینی را از مهمترین رسالت‌ها و وظایف روحانیت و طلبه‌ها برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه آموزش دین برای طلبه‌ها رسالت اصلی است تا احکام و اخلاق شرعی را به مسلمانان بیان کنند گفت: موعظه به قدری اهمیت دارد که قرآن می‌فرماید مجاهدان برگشته از جنگ را انذار کنید چرا که اهمیت و ارزش بالایی دارد.



نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه شایسته نیست تمامی مومنان به جهاد بروند بلکه تعدادی باید مجاهدان را در منبر‌ها موعظه کنند افزود: جهاد با تمامی عظمت خود غیر از موارد ضروری به طلبه‌ها واجب نیست و این موضوع در سوره توبه نمایان است که می‌فرماید اگر تعداد مسلمانان در جنگ کم باشد طلبه‌ها هم می‌توانند در کنار مسلمانان جهاد کنند.



امام جمعه تبریز بیان توحید، ولایت و معاد به مردم را از دیگر وظایف طلبگی دانست و افزود: در هشت سال دفاع مقدس روحانیون و طلبه‌ها در جبهه ها، ایمان رزمندگان را تقویت کردند تا به عشق امام راحل جانفشانی کرده و در مقابل دشمنان بایستند و از خاک و ناموس پاسداری کنند.

حجت الاسلام روشن تن رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه‌ آذربایجان شرقی گفت: حوزه‌های علمیه‌ استان یکی از کهن‌ترین حوزه‌های کشور است که مهد عالمان، فقها، مفسران و علامه‌های بزرگ تاریخ بوده و ما هم به عنوان میراث دار این بزرگان ادامه دهنده راهشان هستیم.

وی افزود: مهمترین موضوع علاوه بر بحث شکوفایی حوزه‌های علمیه استان، مسئله تهذیب اخلاقی است که از منویات مقام معظم رهبری است و باید به آن جامه عمل بپوشانیم.

حجت الاسلام روشن تن عناصر تشکیل دهنده حوزه‌ علمیه را مرکز تربیت نیروی معظم برای هدایت دینی جامعه، خط مقدم جبهه تقابل با دشمنان در عرصه‌های گوناگون، مرکز تخصصی و تولید و تبیین اندیشه اسلامی ناب و مرکز و قله نوآوری‌های تمدنی دانست.