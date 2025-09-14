پخش زنده
برنامه شاد و متفاوت «آبروی کوچهها» که با محوریت ترویج سبک زندگی شهدا تولید میشود، با شروع هفته دفاع مقدس با اجرای سید مرتضی حسینی از شبکه تهران پخش خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جدید برنامه «آبروی کوچهها» به تهیهکنندگی رضا محمدنیا و سمیه طرفه در حال تولید است و به زودی روی آنتن شبکه تهران میرود. این برنامه با فضایی صمیمی و بیتکلف، تلاش میکند سبک زندگی شهدا را به مخاطبان معرفی کند.
«آبروی کوچهها» که کاری مشترک از گروه فرهنگ و معارف شبکه تهران و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران است، با ۳۰ قسمت ۳۵ دقیقهای از هفته دفاع مقدس آغاز به پخش خواهد کرد. اجرای این فصل بر عهده سید مرتضی حسینی است و هدف آن ارائه محتوایی شاد و متفاوت با موضوعات فرهنگی و ارزشی است.