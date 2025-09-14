به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جدید برنامه «آبروی کوچه‌ها» به تهیه‌کنندگی رضا محمدنیا و سمیه طرفه در حال تولید است و به زودی روی آنتن شبکه تهران می‌رود. این برنامه با فضایی صمیمی و بی‌تکلف، تلاش می‌کند سبک زندگی شهدا را به مخاطبان معرفی کند.

«آبروی کوچه‌ها» که کاری مشترک از گروه فرهنگ و معارف شبکه تهران و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران است، با ۳۰ قسمت ۳۵ دقیقه‌ای از هفته دفاع مقدس آغاز به پخش خواهد کرد. اجرای این فصل بر عهده سید مرتضی حسینی است و هدف آن ارائه محتوایی شاد و متفاوت با موضوعات فرهنگی و ارزشی است.