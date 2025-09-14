به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، ​رویداد فرهنگی «کاروان روایت» با برنامه‌های شاد و متنوع به مناسبت هفته دفاع مقدس، به محلات شهر کرج می‌آید این کاروان شامل روایت‌گری از شهدا، اجرای گروه سرود، تئاتر خیابانی، و مسابقات جذاب به همراه جوایز است.

​این رویداد از ۳۱ شهریور تا پایان هفته دفاع مقدس، با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز، ستادکنگره شهداری شهر کرج، سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری کرج و سپاه امام حسن مجتبی (ع)، در نقاط مختلف کرج برگزار خواهد شد. خانواده‌ها و کودکان می‌توانند با پیوستن به این کاروان، لحظاتی شاد و آموزنده را تجربه کنند و یاد و خاطره شهدا را گرامی بدارند.