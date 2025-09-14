برپایی «کاروان روایت» در محلات کرج
«کاروان روایت» همزمان با ایام دفاع مقدس از ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ به مدت یک هفته در محلات مختلف کرج، حضور خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، رویداد فرهنگی «کاروان روایت» با برنامههای شاد و متنوع به مناسبت هفته دفاع مقدس، به محلات شهر کرج میآید این کاروان شامل روایتگری از شهدا، اجرای گروه سرود، تئاتر خیابانی، و مسابقات جذاب به همراه جوایز است.
این رویداد از ۳۱ شهریور تا پایان هفته دفاع مقدس، با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز، ستادکنگره شهداری شهر کرج، سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری کرج و سپاه امام حسن مجتبی (ع)، در نقاط مختلف کرج برگزار خواهد شد. خانوادهها و کودکان میتوانند با پیوستن به این کاروان، لحظاتی شاد و آموزنده را تجربه کنند و یاد و خاطره شهدا را گرامی بدارند.