به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت:حسن ملک محمدی اول آذر ۱۳۳۸ در فرادنبه بدنیا آمد.

خسروی افزود:وی دوران کودکی و ابتدایی را در فرادنبه گذراند.

وی افزود:وی مقطع راهنمایی ودبیرستان را در بروجن گذراند.

ملک محمدی در در سال ۱۳۶۵ ازدواج کرد و ثمره آن۴ فرزند است.

شامگاه شنبه ۷ دی ۱۳۸۷ مقارن با ۲۸ ذیحجه ۱۴۲۹براثر انفجار مواد منفجره اصفهان، شهرستان لنجان، زرین شهر، ورنامخواست، مجتمع صنایع دفاع اصفهان به شهادت رسید.

مزار وی گلزار شهدای شهر فرادنبه قرار دارد.