به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان؛ هفته اصفهان»، این شبکه با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اصفهان، ویژه‌برنامه‌های متنوعی را تدارک دیده است.

در این راستا، مستند‌هایی همچون «ساخت ایران» معرفی شرکت‌های صنعتی دانش بنیان اصفهان، از شنبه تا چهارشنبه ۲۴ تا ۲۶ شهریور، ساعت ۶ و ۱۲:۳۰، مستند «شهر من اصفهان» شنبه ۲۲ شهریور، ساعت ۱۴:۴۰، مستند «رنگ دل» شنبه ۲۲ شهریورساعت ۱۸، مستند «آستین خالی» (شهید خرازی) پنجشنبه ۲۷ شهریور، ساعت ۱۴:۴۰، مستند «گنجینه‌های شهر من»، مستند صنعتی «تراز» از ۲۲ تا ۲۶ شهریور، ساعت ۶ صبح، مستند «چیز‌هایی که زمان با خود برد» ۲۸ شهریور، ساعت ۱۴:۴۰، مستند «گلستان» ۲۳ شهریور، ساعت ۱۴:۴۰، مجموعه ترکیبی ویژه نوجوانان (بچه‌های فیروزه‌ای) و مستندی از مرحوم فرشچیان به مناسبت هفته اصفهان روی آنتن می‌رود.

همچنین فیلر‌های متنوعی درباره جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی، صنعتی و هنری اصفهان نیز در فواصل برنامه‌ها از شبکه آموزش پخش خواهد شد.

شبکه آموزش اعلام کرده است که پخش این برنامه‌ها در طول هفته اصفهان، فرصتی برای آشنایی مخاطبان با ظرفیت‌های این استان و نقش بی‌بدیل آن در تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی خواهد بود.