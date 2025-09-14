معاون فنی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی گفت: عملیات احداث دو کیلومتر شبکه آبرسانی در روستای قینرعلیا اجرا شد که با بهره‌برداری از آن، مشکل افت فشار آب آشامیدنی اهالی برطرف خواهد شد.

معاون فنی و توسعه شرکت آب و فاضلاب خوی:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛معاون فنی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی اظهار کرد: در ادامه اقدامات توسعه‌ای این شرکت برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم، عملیات احداث دو کیلومتر شبکه آبرسانی در روستای قینرعلیا به سرانجام رسید.

مهدی محمدلو با اشاره به جزئیات این طرح توضیح داد: در این پروژه از لوله‌های پلی‌اتیلن با قطر‌های ۶۳ و ۷۵ میلی‌متر استفاده شده است که مقاومت بالا و عمر طولانی دارند و می‌توانند نیاز آبرسانی روستا را برای سال‌های آینده تأمین کنند.

به گفته او، انتخاب این نوع لوله‌ها با هدف کاهش هدررفت آب، افزایش راندمان شبکه و تأمین پایدار آب شرب برای خانوار‌های روستایی انجام شده است.

وی افزود: با اجرای این پروژه، علاوه بر رفع مشکل افت فشار آب در مسیر‌های مختلف، امکان توزیع عادلانه‌تر و پایدارتر آب آشامیدنی برای اهالی فراهم می‌شود. این موضوع نه تنها سبب ارتقای سطح بهداشت عمومی خواهد شد، بلکه آرامش خاطر بیشتری برای مردم روستا به همراه دارد؛ چراکه دسترسی آسان به آب سالم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رفاه اجتماعی محسوب می‌شود.

محمدلو با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی گفت: شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در راستای تحقق اهداف عدالت اجتماعی، پروژه‌های مشابهی را برای سایر روستا‌های شهرستان نیز در دستور کار قرار داده است.

او خاطرنشان کرد که کمبود آب آشامیدنی و افت فشار در برخی نقاط روستایی یکی از دغدغه‌های جدی مردم است و مدیریت آب و فاضلاب تلاش می‌کند با اجرای طرح‌های اصولی و علمی، این مشکلات را به حداقل برساند.

وی همچنین از همکاری مردم روستا و دهیاری قینرعلیا در اجرای این طرح قدردانی کرد و ادامه داد: همراهی و مشارکت اهالی باعث شد پروژه در مدت زمان کوتاه‌تر و با کیفیت بهتری اجرا شود.

او افزود: تلاش شبانه‌روزی همکاران فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب، جلوه‌ای از روحیه خدمت‌رسانی بی‌وقفه برای رفع مشکلات مردم است و این رویکرد نشان می‌دهد که خدمت به مردم در اولویت کاری مجموعه قرار دارد.