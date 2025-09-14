



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینی، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه آیین آغاز ساخت مدرسه اولیا در گویم شیراز با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در مدرسه‌سازی گفت: آموزش و پرورش مهم‌ترین سرمایه‌گذار در تربیت نیروی انسانی کشور است و این حوزه هم در بخش سخت‌افزاری و زیرساختی و هم در بخش نرم‌افزاری و سیاست‌گذاری نیازمند توجه ویژه است .

حسینی با اشاره به حمایت مجلس از مدرسه‌سازی تاکید کرد: بخشی از بودجه نمایندگان برای احداث، تجهیز، نوسازی و بهسازی مدارس تخصیص یافته و در همین راستا تاکنون ۱۵ میلیارد تومان برای مدارس ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و فنی‌وحرفه‌ای و همچنین ۷ میلیارد و ۵ میلیارد تومان دیگر در قالب بسته‌های جداگانه به این حوزه اختصاص داده‌ شده است .

نماینده مردم شیراز و زرقان تأکید کرد: با هماهنگی صورت‌گرفته با مدیرکل آموزش و پرورش فارس، این اعتبارات در حال پیگیری برای تخصیص است تا هرچه سریع‌تر دانش‌آموزان و خانواده‌ها از ثمرات آن بهره‌مند شوند.