به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در نشست با اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان، گفت: پیشگیری در مسائل حقوقی، مالی و فنی مانند حوزه پزشکی، هزینه‌ها را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد و مانع از ایجاد اختلافات و وقفه‌های طولانی در روند اجرای طرح‌ها می‌شود.

وی، آزادسازی مسیر راه‌آهن رشت - آستارا در مدت ۶ ماه را نمونه‌ای موفق در استفاده از نظر کارشناسان دانست و افزود: برخلاف تصور برخی، استفاده از نظر مشاوران و متخصصان، موجب تسریع فرآیند‌ها می‌شود.

استاندار گیلان با انتقاد از وضعیت برخی طرح‌های نیمه‌تمام استان که تاکنون بلاتکلیف مانده‌اند، گفت: اگر در آغاز اجرای این طرح‌ها به توصیه کارشناسان توجه می‌شد، سرمایه و زمان برای اجرای این طرح‌ها در استان هدر نمی‌رفت.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه اتلاف منابع ناشی از طرح‌های نیمه‌تمام از بسیاری تخلفات مالی سنگین‌تر است، افزود: صد‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه ملی در طرح‌هایی مانند سد شفارود، سد پل‌رود و طرح‌های راه‌سازی به هدر رفت و این خسارت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی راهکار حل مشکلات را استفاده گسترده از کارشناسان رسمی و مشاوران تخصصی دانست و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با انعقاد قرارداد‌های قانونی و پرداخت تعرفه رسمی، از خدمات کارشناسان بهره‌مند شوند و تصمیمات مهم خود را با اتکا به عقل جمعی اتخاذ کنند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به راکد ماندن برخی طرح‌های اداری و دولتی در استان، گفت: در چنین مواردی به جای تخریب یا تصمیمات عجولانه، باید به سمت مولدسازی املاک و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی حرکت کنیم، چراکه این بخش توان اجرای کامل طرح‌ها را دارد.

هادی حق‌شناس تاکید کرد: تا زمانی که به علم و عقل جمعی رجوع نکنیم، طرح‌های عمرانی همچنان گرفتار اتلاف منابع و تأخیر خواهند بود.