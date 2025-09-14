پخش زنده
امروز: -
بر اساس اطلاعات مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، بارندگی و وزش باد پدیده غالب در برخی مناطق مختلف کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس اعلام مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی بنا بر تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی امروز در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران برخی نقاط آذربایجانشرقی، ارتفاعات البرز در استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان؛ دوشنبه در گیلان، مازندران و ارتفاعات غربی البرز بارش باران، وزش باد گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.
همچنین امروز برای برخی نقاط آذربایجانغربی و گلستان نیز رگبارورعدوبرق پراکنده پیشبینی میشود. سهشنبه برای شمال آذربایجانغربی، شمال آذربایجانشرقی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران؛ چهارشنبه برای برخی مناطق شمالغرب، غرب، سواحل غربی دریای خزر و پنجشنبه برای شمالغرب و غرب کشور بارش پراکنده وزش باد گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود.
در پنج روز آینده در جنوب سیستانوبلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط استان هرمزگان و شرق فارس در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعدوبرق پراکنده، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
لازم به ذکر است امروز بعدازظهر در استانهای قزوین، البرز، تهران؛ طی دو روز آینده برای شمالشرق و شرق کشور و پنج روز آینده برای منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک رخ خواهد داد.
پنجشنبه نیز به سبب وزش باد شدید در نیمه غربی کشور و همچنین افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق و احتمال تشکیل توده گردوخاک و انتقال آن به غرب کشور برای استانهای واقع در نیمه غربی کشور وزش باد شدید خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت پیشبینی میشود. دو روز آینده دریای خزر مواج می باشد.