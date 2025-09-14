به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، اداره گاز محمدیه اعلام کرد: به علت توسعه شبکه گازرسانی گاز مشترکان میدان بانو فاطمه زهرا، منطقه ۲۲ هکتاری (نپاسازه، برج سازان جوان، توسعه سیلوها، طاقریز، دیفیوزر)، مجتمع بوستان کل منطقه مهرگان و همچنین روستای شترک و محدوده جنوب کانال آب ورودی جاده قدیم شترک فردا از ساعت ۹ تا ۱۸ قطع خواهد شد.

از مشترکان در این مناطق درخواست می‌شود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از بسته بودن شیر‌های وسایل گازسوز تا قبل از وصل مجدد گاز اطمینان حاصل کنند. ضمناً از دستکاری تجهیزات مربوطه همچون کنتور و رگلاتور نیز خودداری نمایند.

بلافاصله پس از اتمام عملیات، وصل مجدد گاز مشترکان از طریق مراجعه حضوری پرسنل امداد صورت خواهد پذیرفت؛ لذا به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور مشترکین در محل الزامی می‌باشد.

مشترکان محدوده اعلام شده در صورت نیاز می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ امداد شرکت گاز تماس بگیرند.