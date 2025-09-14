همزمان با هفته وقف در همایشی از 30 نفر از واقفان و یاوران وقف در هرمزگان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: این واقفان و یاوران وقف در بخش های مختلف مانند وقف اموال، حمایت از موقوفات در عرصه های دینی، علمی، درمانی پیشرو بوده اند.

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی افزود: امسال 23 وقف جدید در استان ثبت شده است که در زمینه های علم و فناوری، کمک به زوج های جوان، عزاداری امام حسین(ع) و کمک به فقرا و مستمندان بوده است. همچنین 20 میلیارد تومان نیز درآمد موقوفات استان در سال گذشته بوده است.

وی گفت: نیک اندیشان حتی می توانند وقت خود را نیز وقف کنند مانند معلمان و اساتید که در زمینه آموزش می توانند وقف داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز در این همایش گفت: واقفان باید همواره بر موقوفات نظارت کنند تا کارکرد موقوفات حفظ شود.

آیت الله عبادی زاده افزود: علاقه مندان به وقف می توانند به صورت مشارکتی وقف داشته باشند.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: وقف یک معامله هوشمندانه با خداوند است که نتیجه آن آرامش برای واقف و خدمت به مردم است.

شیخ حسین بازماندگان امام جمعه اهل سنت بندرپل شهرستان خمیر نیز در این همایش گفت: وقف ماندگاری به سابقه تاریخ اسلام دارد و موقوفه ذخیره ای برای فرد مومن است.

امسال از 18 تا 23 شهریور به عنوان هفته وقف نامگذاری شده است.