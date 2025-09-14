رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان لردگان گفت: فعالیت‌های ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی این شهرستان بدون وقفه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جلیل پور گفت: نیرو‌های این اداره برای افزایش ایمنی جاده‌ها و خدمات‌رسانی مطلوب به کاربران جاده‌ای، به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به تداوم عملیات راهداری در محور لردگان _سردشت گفت: عملیات اصلاح شیب شیروانی، رفع افتادگی شانه، ایجاد هره خاکی، اصلاح نقاط پرتگاهی، بغل بندی، این محور از نیمه دوم مرداد ماه آغاز شده و همچنان با جدیت ادامه دارد.

جلیل پور با بیان اینکه محور لردگان _سردشت از مسیر‌های پرتردد منطقه محسوب می‌شود، افزود: با اجرای این عملیات، سطح ایمنی این محور به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و خطرپذیری آن در شرایط نامساعد جوی کاهش می‌یابد.