برنامه «صبح صبا» در همکاری ویژه با مرکز رادیویی اصفهان و اجرای محمدرضا قلمبر، در قالب پویش «ایران جان، اصفهان ایران» به معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان اصفهان می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صبح صبا با حضور کارشناسان، تاثیر پروژه قطار شهری بر آثار تاریخی این شهر را بررسی می‌کند، این برنامه فرصتی برای شنیدن دغدغه‌های مردم و گفتگوی صمیمی درباره مسائل مهم شهری و فرهنگی استان است.

پویش «ایران جان، اصفهان ایران» با هدف معرفی جاذبه‌ها، فرهنگ و ظرفیت‌های استان اصفهان و حمایت از توسعه پایدار آن برگزار می‌شود.

در این راستا، برنامه «صبح صبا» از روز یکشنبه ۲۳ شهریور به مدت دو روز به صورت کاری مشترک از مرکز رادیویی اصفهان راهی آنتن می‌شود و با بخش‌های متنوع و گفت‌و‌گو‌های صمیمی، فرصتی فراهم می‌کند تا دغدغه‌های مردم استان از زبان خودشان شنیده شود و مسائل مهم شهری و فرهنگی مورد بحث قرار گیرد.

یکی از موضوعات اصلی این برنامه، پروژه قطار شهری اصفهان است که علاوه بر اهمیت حمل‌ونقل عمومی، از نظر ارتباط و تاثیر آن بر آثار تاریخی و فرهنگی این شهر تاریخی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کارشناسان و مسئولین استانی در این برنامه حضور خواهند داشت تا به سوالات شنوندگان پاسخ دهند و به تبادل نظر بپردازند.

شنوندگان می‌توانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ نظرات و سوالات خود را درباره موضوعات مطرح شده مطرح کنند و در فضایی تعاملی و گفت‌و‌گو محور مشارکت داشته باشند.

برنامه «صبح صبا» با تهیه‌کنندگی الهه سلحشور و اجرای محمدرضا قلمبر، هر روز ساعت ۶ صبح از رادیو صبا پخش می‌شود و این قسمت ویژه از مرکز رادیویی اصفهان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اجتماعی این استان تاریخی و بررسی مسائل روز آن است.