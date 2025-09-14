پخش زنده
شهردار میاندوآب گفت: پروژه روگذر آذربایجان بدون تعطیلی در حال اجرا بوده و تلاش میکنیم تا پیش از خرداد ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بابک محمدزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات اجرایی احداث پل روگذر سهراهی شهید باهنر میاندوآب با نام پل آذربایجان با قدرت در حال انجام بوده و حتی روزهای تعطیل نیز پیگیری میشود.
شهردار میاندوآب افزود: این پروژه به دلیل موقعیت حساس خود در شهر، با جدیت در حال اجرا بوده و تلاش میکنیم تا بتوانیم پیش از موعد مقرر یعنی خرداد ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسانیم.
وی با بیان اینکه احداث پروژه پل روگذر سهراهی شهید باهنر میاندوآب هیچگونه تعطیلی ندارد، گفت: با توجه به حساسیت محل اجرایی این پروژه و واقعشدن در بافت ترافیکی شهر، مجموعه مدیریت شهری تمام تلاش خود را به کار گرفته تا این طرح سریع به پایان برسد و در اختیار شهروندان قرار گیرد.
محمدزاده تصریح کرد: مراحل اجرای شمع پل رو به پایان بوده و برای تسهیل عبور و مرور، بهویژه در دسترسی به محله کوی قرهورن، خیابانی جدید در حال احداث است تا از ایجاد ترافیک و گرههای شهری جلوگیری شود.
شهردار میاندوآب اظهار کرد: روگذر آذربایجان یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری است و با بهرهبرداری از آن، بخش مهمی از مشکلات ترافیکی شهر برطرف خواهد شد.
وی با درخواست از مردم نسبت به همراهی و صبوری در طول اجرای عملیات احداث این پروژه، اظهار کرد: همکاری و همراهی شورای اسلامی شهر و مشارکت شهروندان در مسیر توسعه، پیشرفت و عمران شهری بسیار ارزشمند بوده و بدون شک با ادامه این همافزایی، میتوانیم گامهای بزرگی برای توسعه و آبادانی میاندوآب برداریم.
محمدزاده با بیان اینکه شهرداری در تلاش است تا زیبایی، توسعه و پیشرفت را برای شهر میاندوآب به ارمغان آورده و رضایت شهروندان را جلب کند، اظهار کرد: مجموعه عمرانی شهرداری میاندوآب با برنامهریزی دقیق و کار شبانهروزی تلاش میکنند تا تأخیرها به حداقل رسیده و رضایت شهروندان تأمین شود.