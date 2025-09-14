به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جعفر عدلی مژدهی با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک نزاع دسته‌جمعی در چهارراه خاکیان گفت: مأموران انتظامی در محل حاضر شدند و مشاهده کردند افرادی به‌وسیله چوب و چماق با یکدیگر درگیر شده‌اند که بلافاصله عاملان اصلی نزاع که ۴ نفر بودند با اقدام قاطع دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا گفت: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ عدلی مژدهی با بیان اینکه در تحقیقات به عمل آمده پلیس، مشخص شد اختلاف شخصی علت درگیری بوده است افزود: پلیس با افرادی که به هر نحو بخواهند با اقدامات هنجارشکنانه مخل آسایش مردم شوند با قاطعیت برخورد قانونی خواهد کرد.