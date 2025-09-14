به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی از تقویت جریانات شرقی شدن و افزایش سرعت وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و استان حکایت دارد.

رضا مرادی افزود: این شرایط می‌تواند منجر به انتقال گردوخاک به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان از جمله مناطق حاشیه و بستر تالاب میقان شود.

بر این اساس، هشدار زرد شماره ۳۰ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص کاهش کیفیت هوا و دید افقی از امروز (یکشنبه) تا سه شنبه صادر شد.

تا اواخر هفته تغییرات محسوسی در سطح استان نخواهیم داشت.