به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد گفت: تاکنون ۳هزار و ۷۰۰ نفر از والدین دانش‌آموزان در سامانه سپند برای استفاده از سرویس مدارس ثبت‌نام کرده‌اند و فرآیند نام‌نویسی رانندگان همچنان ادامه دارد.

مهرداد میرزائیان گفت: بر اساس آخرین آمار تاکنون ۳هزار و ۷۰۰ نفر از والدین دانش‌آموزان برای بهره‌مندی از خدمات سرویس مدارس در سامانه سپند ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به ثبت‌نام رانندگان گفت: در حال حاضر فرآیند نام‌نویسی رانندگان در سامانه سپند در حال انجام است و رانندگان موظفند پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام، مجوزات لازم را برای سرویس‌دهی به دانش‌آموزان دریافت کنند.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۴ شرکت فعال با ظرفیت ۲هزار و ۷۰۰ خودروی سواری و حدود هزار دستگاه مینی‌بوس، اتوبوس و تاکسی برای سرویس‌دهی به دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید اعلام آمادگی کرده‌اند، اما این خودرو‌ها تنها پس از گذراندن مراحل قانونی و دریافت مجوز، مجاز به فعالیت خواهند بود.