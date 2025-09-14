به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون خدمات شهری شهرداری شهرکرد از اجرای عملیات رفت‌وروب و نظافت اطراف و داخل مدارس در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: معابر منتهی به مدارس هم هم‌زمان پاکسازی و آماده‌سازی شده است.

محمدرضا محمدیان افزود: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، نیرو‌های خدمات شهری در مناطق دوگانه شهرکرد با تمام ظرفیت وارد عمل شدند و عملیات رفت‌وروب و نظافت اطراف و داخل مدارس را انجام می‌دهند.

وی افزود: برای فراهم کردن محیطی پاکیزه و شایسته برای دانش‌آموزان، معابر و پیاده‌رو‌های منتهی به مدارس نیز به صورت ویژه مورد نظافت قرار گرفت و زباله‌های پراکنده جمع‌آوری شد.

محمدیان با اشاره به تداوم این خدمات بیان کرد: شهرداری شهرکرد همواره در مناسبت‌های مهم اجتماعی و فرهنگی به ویژه آغاز سال تحصیلی، آماده‌سازی محیط شهری را در دستور کار قرار می‌دهد تا دانش‌آموزان در فضایی سالم و بانشاط، سال تحصیلی خود را آغاز کنند.