فوتبال آینده سازان آسارا به نام جام شهدای وطن در مجموعه ورزشی شهدای شهر آسارا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مسابقات فوتبال در دو رده نونهالان و نوجوانان به نام جام شهدای وطن با شرکت ۱۳ تیم در رده نونهالان و ۹ تیم در رده نوجوانان در مجموعه ورزشی شهدای شهر آسارا برگزار شد.

در روز پایانی این رقابت‌ها در رده نونهالان تیم نسا به مقام قهرمانی رسید و در رده نوجوانان نیز تیم خوزنکلا به عنوان قهرمانی دست یافت.

مراسم اهدای جام به تیم قهرمان و تجلیل از نفرات برتر پایان بخش این دوره از مسابقات بود.