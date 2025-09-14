

به گزارش ترویج فرهنگ وقف در جامعه گفت: وقف یک سنت حسنه است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه و ایجاد تحول در جامعه ایفا کند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حجت‌الاسلام سیدمحمد طباطبایی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان باتةأکید بر ضرورت

حجت‌الاسلام محمدجواد عباس‌زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه لرستان هم وقف را چشمه ی همیشه جاری عنوان کرد و افزود: خیرانی که قصد دارند برای آموزش و پرورش مدرسه بسازند یا در زمینه ی ساخت درمانگاه و خانه بهداشت اقدام کنند آن را در قالب وقف انجام دهند تا ماندگار و همیشگی باشد



در این مراسم از واقفان، فعالان قرآنی، هیئت امنا و خدام مساجد و بقاع متبرکه شهرستان کوهدشت تجلیل شد.