همایش استانی یاوران وقف در کوهدشت
همایش استانی یاوران وقف در شهرستان کوهدشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛حجتالاسلام سیدمحمد طباطبایی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان باتةأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف در جامعه گفت: وقف یک سنت حسنه است که میتواند نقش مهمی در توسعه و ایجاد تحول در جامعه ایفا کند.
حجتالاسلام محمدجواد عباسزاده، معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه لرستان هم وقف را چشمه ی همیشه جاری عنوان کرد و افزود: خیرانی که قصد دارند برای آموزش و پرورش مدرسه بسازند یا در زمینه ی ساخت درمانگاه و خانه بهداشت اقدام کنند آن را در قالب وقف انجام دهند تا ماندگار و همیشگی باشد
در این مراسم از واقفان، فعالان قرآنی، هیئت امنا و خدام مساجد و بقاع متبرکه شهرستان کوهدشت تجلیل شد.