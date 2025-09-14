استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت نظارت بر الحاق اراضی جدید به محدوده شهری، هشدار داد که این تصمیم نباید بهانه‌ای برای فعالیت دلالان و افزایش غیرمنطقی قیمت زمین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ محسن صادقی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام کرد که مصوبه الحاق ۴۷۰ هکتار از اراضی شمال‌شرقی زنجان به محدوده شهری، گامی مهم در جهت حل یکی از معضلات دیرینه توسعه شهر است، اما باید از هرگونه سوءاستفاده در بازار زمین جلوگیری شود.

وی افزود: این طرح حاصل چندین ماه بررسی کارشناسی با مشارکت تعاونی‌های محلی است و در صورت طی مراحل قانونی، در شورای عالی شهرسازی به تصویب نهایی خواهد رسید.

صادقی با تأکید بر اینکه این اقدام نباید موجب التهاب بازار زمین شود، افزود: برخی سوداگران ممکن است با سوءاستفاده از این مصوبه، قیمت‌ها را به شکل غیرمنطقی افزایش دهند که باید با نظارت دقیق جلوی این روند گرفته شود.

استاندار زنجان اضافه کرد: الحاق اراضی جدید بار مالی برای دولت ایجاد نمی‌کند و منابع مالی حاصل از این فرآیند می‌تواند در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی شهر هزینه شود.

صادقی همچنین بر ضرورت توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، مدیریت مصرف انرژی و منابع آبی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد و افزود: هر تصمیم‌گیری باید بر پایه ظرفیت‌های سرزمینی باشد تا توسعه پایدار محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تصویب آیین‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی در هیأت وزیران اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای برای سامان‌دهی اجرای این آیین‌نامه تشکیل خواهد شد و اطلاعات مالی آن به‌صورت شفاف در سامانه‌ای در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد.

استاندار زنجان در پایان بر لزوم تسریع در تکمیل طرح های انتقال آب، ساماندهی گردش مالی دهیاری‌ها، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرای سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی توسط بانک‌های استان تأکید کرد.