اصفهان، مسوول ارزشیابی و کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رییس اداره تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه این استان به عنوان دبیرخانه ملی نظارت و ارزشیابی درس تربیت بدنی کشور با ابلاغ رسمی وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده است، گفت: تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت درس تربیت بدنی از مهم‌ترین اهداف این دبیرخانه است.

کشور هدایت و اجرا کند و از طریق آن، گامی مؤثر در ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان بردارد.

وی گفت: در همین راستا، برای نخستین‌بار دفترهای کلاسی درس تربیت بدنی ویژه پایه‌های اول تا دوازدهم در اصفهان تدوین شده و آماده ارائه به دیگر استان‌های کشور است.

رییس اداره تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی آموزش و پرورش اصفهان، با اشاره به برنامه‌های آینده این دبیرخانه ادامه داد: تعامل مستمر با گروه‌های آموزشی سراسر کشور، بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیک و فناوری‌های نوین، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و همچنین تولید محتوای آموزشی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه و تقویت جایگاه تربیت بدنی در نظام تعلیم و تربیت کشور است.

وی گفت: دبیرخانه ملی نظارت و ارزشیابی درس تربیت بدنی کشور با استقرار در استان اصفهان، فرصتی ارزشمند برای هم افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی کارشناسان و معلمان کشور فراهم کرده است.