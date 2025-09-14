پخش زنده
عملیات اجرایی طرح آبرسانی به ۶ روستای تیران و کرون آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای تیران و کرون گفت:عملیات اجرای طرح آبرسانی به ۶ روستای شهرستان تیران و کرون با ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.
مسعود مقدسی ادامه داد : این طرح با هدف حذف آبرسانی سیار و تأمین آب شرب پایدار بیش از پنج هزار و پانصد نفر از اهالی روستاهای کردسفلی، کردعلیا، درهبید، دولتآباد، گنهران و تقیآباد به اجرا درآمده است .
وی افزود: در این طرح ۱۳ کیلومتر خط انتقال و ۱۵ کیلومتر شبکه توزیع آب از جنس چدن داکتیل و پلیاتیلن با قطرهای ۱۲۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتر اجرا میشود.
مدیر آبفای شهرستان تیران و کرون نیاز آبی این ۶ روستا را ۲۰ لیتر بر ثانیه دانست و گفت: تاکنون علاوه بر احداث یک ایستگاه پمپاژ و یک مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۷۵۰ متر مکعب، در حدود ۲ کیلومتر از مسیر لولهگذاری، حفاری شده است.