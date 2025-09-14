مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از برنامه‌ریزی برای اضافه شدن ۹ سالن به سینماهای استان قم خبر داد و گفت: برنامه‌ پنج ساله تدوین شده که براساس آن مراکز فرهنگی استان افزایش خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا سوقندی افزود: در این بازه، برنامه‌ای پنج ساله با رعایت شعارهای دولت از جمله مردمی بودن، عدالت محوری، توجه به مناطق محروم و محله محوری تدوین شده که براساس آن مراکزی مانند مراکز قرآنی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، آموزشگاه‌های آزاد هنری، تالارهای تئاتر و سینماها افزایش خواهند داشت.

وی ادامه داد: این مراکز در حال حاضر بیشتر در شهر قم متمرکز هستند درحالی‌که بر اساس آن برنامه پنج ساله، مقرر است تا این مراکز و از جمله ۹ سالن جدید سینمایی در تمام سطح استان احداث شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم افزود: در حال حاضر ۹ سینما و ۱۴ سالن داریم در قم وجود دارد و قم رتبه ۵ کشوری در فروش بلیط و بازدید از فیلم سینمایی را دارد.

با احداث این سینماها، 2 هزار صندلی به سینماهای قم اضافه می شود.