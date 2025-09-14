







به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ‎ارکستر میترا در این‌ کنسرت دو اثر از چایکوفسکی و شوستاکوویچ، آهنگسازان بزرگ روس را با همراهی شکیبا خسروی به عنوان کنسرت مایستر و با مدیریت اجرایی کاوه کشکولی پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

«سرناد برای سازهای زهی» از معروفترین ساخته‌های پیتر ایلیچ چایکوفسکی و «سمفونی مجلسی؛ اپوس ۱۱۰» اثر دمیتری شوستاکوویچ آثاری است که برای این اجرا در نظر گرفته شده است.

ارکستر میترا از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه در تالار وحدت روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از سایت ایران کنسرت تهیه کنند.