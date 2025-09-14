پخش زنده
امروز: -
ارکستر میترا در تازه ترین اجرای خود، ۲۶ شهریور ماه کنسرت «شب موسیقی روسیه» را با رهبری محمدرضا صفوی در تالار وحدت روی صحنه میبرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر میترا در این کنسرت دو اثر از چایکوفسکی و شوستاکوویچ، آهنگسازان بزرگ روس را با همراهی شکیبا خسروی به عنوان کنسرت مایستر و با مدیریت اجرایی کاوه کشکولی پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
«سرناد برای سازهای زهی» از معروفترین ساختههای پیتر ایلیچ چایکوفسکی و «سمفونی مجلسی؛ اپوس ۱۱۰» اثر دمیتری شوستاکوویچ آثاری است که برای این اجرا در نظر گرفته شده است.
ارکستر میترا از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه در تالار وحدت روی صحنه میرود و علاقهمندان میتوانند بلیت این اجرا را از سایت ایران کنسرت تهیه کنند.