استاندار کرمانشاه: افزایش اتوبوس و نوسازی تاکسیها اولویت مدیریت شهری کرمانشاه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حبیبی در ادامه برنامههای نظارتی خود بر عملکرد دستگاهها و سازمانهای اجرایی، در دیدار با رئیس سازمان حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توسعه حملونقل عمومی و ارتقاء خدمات برای رفاه شهروندان گفت: کمبود اتوبوس در شهر کرمانشاه یکی از دغدغههای اصلی مردم است و باید اقدامات فوری برای افزایش تعداد اتوبوسها در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر لزوم پیگیری جهت تأمین و بهکارگیری تاکسیهای برقی در ناوگان شهری تأکید کرد
رئیس سازمان حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه نیر گفت: در حال حاضر تنها ۴۴ دستگاه اتوبوس فعال در ناوگان حملونقل شهری وجود دارد.
دوستی افزود: حدود ۷ هزار تاکسی در سطح شهر فعالیت میکنند که بیش از ۷۰ درصد آنها فرسوده هستند و در همین راستا، پیگیریهایی برای دریافت تسهیلات بانکی به منظور نوسازی ناوگان تاکسیرانی آغاز شده است.