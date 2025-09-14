استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
بزرگترین افتتاح امسال بازگشایی مدارس است
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آموزش و پرورش قوی در هر جامعه ای در توسعه انسانی آن جامعه بسیار مهم است گفت: امسال بزرگترین افتتاح ما پروژه مهم بازگشایی مدارس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرمست در جلسه شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با محوریت پروژه مهر و بازگشایی مدارس گفت:امسال بزرگترین افتتاح ما پروژه مهم بازگشایی مدارس است که همه دستگاههای اجرایی مکلفند در این پروژه آموزش و پرورش را یاری دهند و پای کار باشند.
وی مهمترین مصوبات جلسه شورای آموزش و پرورش استان را اجرای زنگ مهر ، ویژه برنامههای مختلف و متفاوت از استانهای دیگر ، اجرای برنامه ویژه دانش آموزان رتبه یک کنکور و تقدیر و تجلیل از خانوادهها ، مولد سازی در مدارس و تبدیل و گسترش مدارس کوچک به مدارس بزرگ با تجهیزات بیشتر ، ساماندهی سرویس مدارس در استان و کنترل ترافیک به خصوص در روزهای آغاز بازگشایی بویژه در ۶۶ مدرسه ای که با گره کور ترافیکی مواجهند ، توسعه فضاهای آموزشی و آماده سازی ۶۴۶ کلاس درس تا پایان امسال در استان ، شناسایی به موقع بازماندگان از تحصیل و فراهم کردن امکان تحصیل برای دانش آموزان بی بضاعت ، فراهم کردن تغذیه دانش آموزان کم بضاعت و یا کودکان مناطق محروم و در نهایت استفاده از نیروهای جوان و تازه نفس در بدنه آموزش و پرورش اعلام کرد.