به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرمست در جلسه شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با محوریت پروژه مهر و بازگشایی مدارس گفت:امسال بزرگترین افتتاح ما پروژه مهم بازگشایی مدارس است که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در این پروژه آموزش و پرورش را یاری دهند و پای کار باشند.

وی مهمترین مصوبات جلسه شورای آموزش و پرورش استان را اجرای زنگ مهر ، ویژه برنامه‌های مختلف و متفاوت از استان‌های دیگر ، اجرای برنامه ویژه دانش آموزان رتبه یک کنکور و تقدیر و تجلیل از خانواده‌ها ، مولد سازی در مدارس و تبدیل و گسترش مدارس کوچک به مدارس بزرگ با تجهیزات بیشتر ، ساماندهی سرویس مدارس در استان و کنترل ترافیک به خصوص در روز‌های آغاز بازگشایی بویژه در ۶۶ مدرسه ای که با گره کور ترافیکی مواجهند ، توسعه فضا‌های آموزشی و آماده سازی ۶۴۶ کلاس درس تا پایان امسال در استان ، شناسایی به موقع بازماندگان از تحصیل و فراهم کردن امکان تحصیل برای دانش آموزان بی بضاعت ، فراهم کردن تغذیه دانش آموزان کم بضاعت و یا کودکان مناطق محروم و در نهایت استفاده از نیرو‌های جوان و تازه نفس در بدنه آموزش و پرورش اعلام کرد.