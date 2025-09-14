به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل ستاد دیه استان اصفهان گفت:با کمک دو میلیارد ریالی خیر نیک اندیش اصفهانی زمینه آزادی دو زندانی محکوم مالی فراهم شد.

اسد الله گرجی زاده افزود:مردم نیک اندیش استان می‌توانند، کمک‌های نقدی خود برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را به شماره شبا ستاد دیه ir ۸۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ارسال کنند.

هم اکنون حدود هزار زندانی جرائم غیر عمد استان در انتظار کمک خیران هستند.