با بهرهبرداری از خط لوله ۱۶ اینچ پلور – لاریجان، مشعل گاز در شهر گزنگ و پنج روستای لاریجان روشن شد و ۲۵۰۰ خانوار این مناطق از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مشعل گازرسانی به شهر گزنگ و پنج روستای لاریجان با حضور مسئولان ملی و استانی، روشن شد و خط لوله ۱۶ اینچ پلور به لاریجان (وانا) به طول ۲۳ کیلومتر به بهرهبرداری رسید.
این پروژه ملی پس از چهار سال تلاش بیوقفه، صرف ۷۰۰ هزار نفرساعت کار و با هزینهای بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال اجرا شد.
میرزایی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، در حاشیه این مراسم گفت: این خط لوله که اجرای آن از سال ۱۳۹۹ آغاز شد، با وجود شرایط دشوار از جمله مسیر کوهستانی، عبور از جاده پرتردد هراز و رودخانهها، به پایان رسید و زیرساخت مهمی برای گازرسانی به بخشهای صنعتی، شهری و روستایی جنوب استان مازندران فراهم کرد.
وی افزود: هزینه اولیه این طرح حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که با توجه به شرایط تورمی و طولانی شدن اجرا، تاکنون به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گفته میرزائی، پس از تکمیل ایستگاههای تقلیل فشار و شبکه ۶۰ پوند، گازرسانی به شهرها و روستاهای منطقه انجام خواهد شد.
طاهری، مجری طرح خطوط اصلی و فرعی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، نیز گفت: با اجرای این پروژه، ۳۰ روستا و دو شهر از پلور تا رینه و گزنگ تا وانا از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.
حاجیپور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتصال این خط به شبکه اصلی گاز کشور، از برنامه گازرسانی به ۵۰ روستای پایین لاریجان و همچنین اجرای طرح گازرسانی به دهستان چلاو خبر داد.
در ادامه این مراسم، جوادی، مدیرعامل شرکت گاز مازندران، از بهرهبرداری طرح گازرسانی به روستاهای نیاک، کنارانجام، گیلاس، کندلو و نوا و شهر گزنگ با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با افتتاح این طرحها، حدود ۲۵۰۰ خانوار این مناطق از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدند.