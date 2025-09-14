

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید سعید شاهرخی همکاری بین بخشی با نیروی انتظامی را یک تکلیف قطعی برای مسئولان دانست و افزود: باید مسائل، مشکلات و چالش های این بخش با همکاری بین بخشی و تقویت اراده ی مدیران برای همراهی و حمایت از نیروی انتظامی رفع شود.

استاندار لرستان به نقش مهم وزیر کشور در حوزه ی تأمین امنیت اشاره کرد و افزود:طبق بیانات مقام معظم رهبری، حضور دکتر مومنی وزیر کشور ، یک فرصت برای کشور به ویژه در بخش های انتظامی و امنیتی است.



شاهرخی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین دستگاهی برای پشتیبانی از نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی با اقتدار در خط مقدم دفاع از امنیت و آرامش جامعه ایستاده است .



وی گفت:لرستان بر اساس اعلام دبیرخانه ی شورای امنیت یکی از امن ترین استان های کشور است که این مهم، نقطه ی قوتی برای سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در منطقه است.



وی گفت:همکاری برای تأمین زمین اماکن انتظامی،پایش تصویری و زیرساخت لازم برای ایجاد پاسگاه در شهرستان ها باید به صورت جدی در دستور کار مدیران دستگاه های اجرایی قرار گیرد.



استاندار لرستان با اشاره به آمادگی استان در حوزه ی زیرساخت ها افزود:در حوزه ی تأمین زمین و مولدسازی املاک، باید ساخت اماکن نیروی انتظامی تعیین تکلیف و اقدام لازم انجام شود.



