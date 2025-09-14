پخش زنده
پاسگاه محیط بانی ضامن آهو در دماوند با هدف بهبود معیشت محیط بانان و هوشمندسازی مناطق حفاظت شده افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در مراسم افتتاح پاسگاه محیطبانی ضامن آهو در شهرستان دماوند، بر ارتقای معیشت و رفاه محیطبانان، افزایش نیروی انسانی، هوشمندسازی مناطق و بهروزرسانی قوانین محیط زیستی تأکید کرد.
شینا انصاری در این مراسم گفت: یکی از اولویتهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی محیطبانان است تا بتوانند با اقتدار از عرصههای طبیعی حفاظت کنند.
وی افزود: اصلاح قانون حمل سلاح محیطبانان در کمیسیونهای مجلس مراحل نهایی خود را طی میکند تا آنان بتوانند در برخورد با متخلفان با صلابت عمل کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کمبود جدی نیروی انسانی اظهار داشت: ۵۰ درصد پستهای سازمانی در کشور بلاتصدی است و این رقم در میان محیطبانان به ۶۰ درصد میرسد و امسال جذب ۷۰۰ نیروی جدید در برنامه قرار گرفته که سهم استان تهران نیز تأمین خواهد شد.
انصاری تجهیز و هوشمندسازی را از دیگر اولویتهای سازمان دانست و خاطرنشان کرد: با دستور رئیسجمهور، اعتبارات لازم برای هوشمندسازی مناطق بهویژه نقاط حساس تخصیص یافته است. دوربینهای تلهای، دوربینهای دید در شب، پهپادها و تجهیزات انفرادی محیطبانان در دستور کار قرار دارد و همچنین خودروهای یگان حفاظت بهروز خواهند شد.