«زکی آکتورک»، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه گفت: پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر، تقابل تل‌آویو با محور اخوانی در منطقه شدت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارانوت»، در حالی که تنش در روابط بین رژیم صهیونیستی و کشور ترکیه به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، الی کوهن، وزیر انرژی و عضو کابینه سیاسی _ امنیتی اسرائیل، احتمال عملیات نظامی برای ترور مسؤولان ارشد حماس در «استانبول»، پایتخت ترکیه را رد نکرد.

وزیر انرژی روز گذشته در گفت‌وگوی با پایگاه اینترنتی سعودی «ایلاف» مقامات ترکیه را به دلیل ارتباط با اخوان المسلمین تهدید کرد و گفت: هر کس که با حماس مرتبط باشد، نمی‌تواند در هیچ نقطه‌ای در امنیت زندگی کند.

او در ادامه ادعا کرد که قطر به ثبات منطقه‌ای آسیب می‌رساند و در روابط ایالات متحده و اسرائیل با کشور‌های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر کشور‌ها اختلال ایجاد می‌کند.

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده از قبل از اسرائیل به دوحه مطلع شده بود، اظهار کرد: اسرائیل و ایالات متحده بی‌شک با هم هماهنگ هستند. همچنین افزود: ایالات متحده بزرگترین متحد ماست و «دونالد ترامپ» (رئیس جمهور آمریکا) عامل بسیار مهمی برای ایجاد ثبات در خاورمیانه و توسعه توافقنامه‌های صلح است.

با این حال کوهن از توضیح درباره نحوه اطلاع مقامات آمریکا از این حمله امتناع ورزید و گفت: مسائلی وجود دارد که نمی‌توان به تفصیل درباره آنها صحبت کرد. او مدعی شد که آمریکایی‌ها پیامی کلی در خصوص حمله نظامی به دوحه از اسرائیل دریافت کردند و از زمان حمله آگاه نبودند.

علاوه بر وزیر انرژی، «زئو آلکین»، عضو کنست و از اعضای ائتلاف حاکم به رهبری «بنیامین نتانیاهو» نیز با تهدید ترکیه به حمله نظامی، ترور رهبران ارشد حماس در استانبول را رد نکرد. او صبح امروز در گفت‌وگوی با «یدیعوت آحارانوت» گفت: رهبران حماس در هر نقطه‌ای از دنیا باشند، آنها را تعقیب و با آنها تسویه حساب خواهیم کرد.

همزمان با تهدید ترکیه از سوی مقامات صهیونیستی، «زکی آکتورک»، سخنگوی وزارت دفاع این کشور نیز صبح امروز (یکشنبه) هشدار داد که اسرائیل ممکن است «حملات بی‌ملاحظه خود را توسعه دهد و کل منطقه را به فاجعه بکشاند.

روزنامه «هاآرتص» نیز به‌تازگی در یادداشتی مدعی شده بود، ترکیه ممکن است هدف بعدی اسرائیل باشد و پیامد‌های درگیری با ترکیه فاجعه‌بار خواهد بود.

وخامت روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی

این روزنامه صهیونیستی در ادامه به تشدید تنش روابط بین رژیم صهیونیستی و ترکیه پرداخت و مدعی شد، آنکارا با اخوان المسلمین در ارتباط است و به رهبران حماس اجازه می‌دهد فعالیت‌های عملیاتی انجام دهند، نیرو جذب کنند و از خاک این کشور کمک مالی جمع‌آوری کنند. حتی برخی از چهره‌های ارشد این جنبش در ترکیه زندگی می‌کنند.

در عین حال، روابط ترکیه و قطر، نگرانی‌ها را به دلیل اینکه که رژیم صهیونیستی ممکن است عملیات نظامی خود را به داخل ترکیه گسترش دهد، افزایش داده است.

با این حال، ترکیه تأکید می‌کند که برخلاف قطر، از حمایت ناتو برخوردار است و دومین ارتش بزرگ ناتو را در کنار یک صنعت دفاعی پیشرفته دارد. همچنین اردوغان به‌تازگی از تسریع روند تولید موشک خبر داد و یک سامانه دفاع موشکی چند لایه به نام «گنبد فولادی» را افتتاح کرد.

گزارش این روزنامه حاکی است، کشور‌های غربی معتقدند که حمله مستقیم به خاک ترکیه سناریویی بعید است، اما ممکن است اقدامات هدفمندی از سوی اسرائیل علیه اهداف حماس در این کشور صورت گیرد. از سوی دیگر، حمله به ترکیه ممکن است منجر به تقویت روابط ترکیه و حماس شود.

افزون بر این، تشدید اختلافات ممکن است اغلب در عرصه سوریه نمود پیدا کند، ترکیه از دولت موقت سوریه حمایت می‌کند در حالی که رژیم صهیونیستی حملات نظامی خود را گسترش می‌دهد و خود را به عنوان محافظ جامعه دروزی تثبیت می‌کند. در شرق مدیترانه نیز هشدار‌هایی در مورد رویکرد اسرائیل به یونان و مناطق یونانی‌نشین قبرس به منظور به چالش‌کشیدن حضور ترکیه در قبرس شمالی وجود دارد.

با این حال، در کنار بازدارندگی نظامی، آنکارا تلاش می‌کند مسیر دیپلماتیک را حفظ کند؛ در ماه آوریل (فروردین)، پس از حمله نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به پایگاهی که ترک‌ها قصد استفاده از آن را داشتند، مذاکراتی با مقامات صهیونیستی در مورد ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از تشدید تنش در سوریه انجام شد. همچنین این ماه، ترکیه با دمشق توافقی برای آموزش و مشاوره ارتش این کشور امضا کرد، به امید اینکه این امر از اصطکاک مستقیم با اسرائیل بکاهد.

در همین حال، ترکیه انتظار دارد واشنگتن برای نتانیاهو خط قرمزی تعیین کند، اما تاریخ نشان داده است که حتی روابط نزدیک با ایالات متحده نیز تضمینی برای تأمین امنیت کشور‌ها نیست. همانطور که یک کارشناس در آنکارا نوشت، حمله به قطر نشان داد که هیچ محدودیتی برای حملات اسرائیل وجود ندارد.