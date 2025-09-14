به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس گفت: چهار طرح زیرساختی و مرمتی در محوطه کاخ ساسانی سروستان با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال از محل مسوولیت‌های اجتماعی وزارت نفت تکمیل می‌شود.

افشین ابراهیمی افزود: این طرح‌ها شامل مسیر دسترسی ایمن، نوسازی ساختمان اداری، ایجاد سرویس بهداشتی و مرمت جداره‌های گنبدخانه بزرگ کاخ است که ۲ طرح مسیر بازدید و دسترسی ایمن به فضا‌های کاخ و نوسازی ساختمان اداری پایگاه به پایان رسیده است.

وی بیان کرد: مرمت جداره‌های گنبدخانه بزرگ کاخ که از حساس‌ترین بخش‌های طرح است در حال اجرا است.

مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس گفت: این اقدام با هدف حفاظت، احیا و ارتقای ارزش‌های فرهنگی و تاریخی کاخ ساسانی سروستان انجام می‌شود.