چهار طرح زیرساختی در محوطه کاخ ساسانی سروستان با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس گفت: چهار طرح زیرساختی و مرمتی در محوطه کاخ ساسانی سروستان با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال از محل مسوولیتهای اجتماعی وزارت نفت تکمیل میشود.
افشین ابراهیمی افزود: این طرحها شامل مسیر دسترسی ایمن، نوسازی ساختمان اداری، ایجاد سرویس بهداشتی و مرمت جدارههای گنبدخانه بزرگ کاخ است که ۲ طرح مسیر بازدید و دسترسی ایمن به فضاهای کاخ و نوسازی ساختمان اداری پایگاه به پایان رسیده است.
وی بیان کرد: مرمت جدارههای گنبدخانه بزرگ کاخ که از حساسترین بخشهای طرح است در حال اجرا است.
مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس گفت: این اقدام با هدف حفاظت، احیا و ارتقای ارزشهای فرهنگی و تاریخی کاخ ساسانی سروستان انجام میشود.