امیرحسین هدایی در مرحله یک هشتم رقابت‌های تنیس روی میز فیدر استانبول مقابل نماینده ژاپن نتیجه را واگذار گرد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تنیس روی میز فیدر استانبول، امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) با برگزاری دیدار‌های مرحله یک هشتم پیگیری شد.

در این مرحله هدایی نماینده ایران به مصاف «یوکیا یودا» از ژاپن رفت و با نتیجه ۳ به ۲ شکست خورد و حذف شد.

هدایی پیش از این نمایندگانی از اسپانیا و کرواسی را شکست داده بود و به مرحله یک هشتم راه یافته بود. او در حالی در این مرحله متحمل شکست شد که حریفش در رده ۳۵ قرار دارد در حالیکه خود جایگاه ۲۴۸ جهان را در اختیار دارد.