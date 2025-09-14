رایزنی فرهنگی کشورمان اقدام به برگزاری نمایشگاه مجازی هنر اسلامی با عنوان «پیامبر رحمت (ص) ۱۵۰۰ سال نور و مهربانی» با هدف بزرگداشت مقام پیامبر اسلام (ص) و معرفی جلوه‌های هنری و فرهنگی مرتبط با سیره نبوی به مخاطبان تایلندی طراحی و ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه به مناسبت میلاد پیامبر(ص)، در قالب یک گالری سه‌بعدی و مجازی طراحی تا بازدیدکنندگان بتوانند همانند حضور در یک فضای واقعی، به تماشای آثار بنشینند.

آثار به نمایش درآمده شامل مجموعه‌ای از خوشنویسی‌ها، نقاشی‌ها و پوسترهای هنری با موضوع پیامبر اکرم(ص)، آیات قرآن کریم و مفاهیم اخلاقی و معرفتی با استفاده از رنگ‌ها و ترکیب‌بندی‌های اصیل و خلاقانه، جذابیت ویژه‌ای به این آثار بخشیده و جلوه‌ای متفاوت از هنر اسلامی با زیر نویس تایی را پیش چشم مخاطبان قرار داده است.

هدف اصلی این نمایشگاه، بازخوانی و معرفی پیام جهانی پیامبر اسلام (ص) به‌عنوان «رحمت للعالمین» در آستانه ۱۵۰۰ سالگی میلاد ایشان وبهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی امکان دسترسی آسان و گسترده را برای مخاطبان در تایلند فراهم ساخته و هنر ایرانی ـ اسلامی به‌عنوان زبان گویا و تأثیرگذار، پیام صلح، عدالت، معنویت و مهربانی را به جهانیان منتقل می‌کند.

این نمایشگاه همچنین فرصتی برای تحکیم پیوندهای فرهنگی میان ایران و تایلند را فراهم و اینکه می‌توان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سنت‌های اصیل اسلامی را در بستری نو بازآفرینی و به مخاطبان امروز معرفی و بازتاب مثبت این رویداد در میان بازدیدکنندگان و انتشار گسترده تصاویر و لینک آن در شبکه‌های اجتماعی، نشان‌دهنده استقبال این جامعه و علاقه‌مندان به هنر اسلامی بود.