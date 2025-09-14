وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان حسابرسی تأکید کرد، طرح تحول دیجیتال این سازمان به طور کامل اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی مدنی زاده در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان حسابرسی از هیئت عامل این سازمان خواست، طرح تحول دیجیتال سازمان را تهیه کنند تا روند پیشرفت آن قابل رصد باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از زحمات هیأت عامل، کارکنان و اعضای مجمع عمومی، همچنین بر توسعه برون سپاری برخی وظایف سازمان حسابرسی به منظور تسریع در امور، تأکید کرد.

این گزارش حاکی است، در این جلسه، پس از استماع گزارش هیأت عامل و گزارش هیأت عالی نظارت، عملکرد و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ سازمان حسابرسی به تصویب رسید. در این جلسه همچنین در خصوص "پیش نویس استاندارد‌های شماره ۱۵ و ۴۴ حسابداری و استاندارد افشای پایداری شماره ۲" سازمان حسابرسی اتخاذ تصمیم شد.

استماع و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رییس هیأت عالی نظارت در خصوص اصلاح آیین نامه نحوه اداره و وظایف دبیرخانه آن هیأت، بخش دیگری از دستور کار مجمع عمومی عادی سالانه سازمان حسابرسی بود.