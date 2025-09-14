به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،در اطلاعیه هواشناسی استان آمده:با توجه به نوع و میزان بارش ها آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه های فصلی، جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل ها در مناطق مذکور محتمل است.

علاوه بر بارش رگباری؛ وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک و کاهش دید افقی نیز از پیامدهای ناپایداری جوی در استان کرمان خواهد بود.

خودداری از فعالیت طبیعت‌گردی به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، پرهیز از فعالیت‌های کوه‌نوردی، پرهیز از چرای دام و تردد عشایر در حاشیه رودخانه‌ها و نواحی مرتفع، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، لایروبی کانال‌ها، آب‌روها و دهانه پل‌ها و تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت به بخش کشاورزی از توصیه‌های اداره کل هواشناسی در این وضعیت جوی است.