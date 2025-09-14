پخش زنده
مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی شطرنج دختران در رده سنی ۸ تا ۱۸ سال به میزبانی مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات شطرنج خراسان رضوی در حاشیه این رقابت ها گفت: این مسابقات از امروز تا ۲۹ شهریور در سالن هیات شطرنج استان ادامه دارد.
سعید پیرملکی افزود: این رقابت ها با هدف توسعه شطرنج در میان رده های پایه و شناسایی استعدادهای برتر از سوی فدارسیون با همکاری ادارات کل ورزش و جوانان و هیات های شطرنج برگزار می شود.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت مسابقات شطرنج پسران زیر ۸ و ۱۴ سال به میزبانی تبریز، پسران زیر ۱۰ و ۱۶ سال در قزوین و پسران زیر ۱۲ و ۱۸ سال در قم برگزار می شود.
پیرملکی گفت: نفرات اول تا ششم هر رده سنی به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.