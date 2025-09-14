مترو و اتوبوس در روز اول مهر به شهروندان اصفهانی خدمات رایگان ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی شورای شهر اصفهان، در حاشیه صدو هشتادونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لایحه مربوط به خدمات‌رسانی رایگان در مجموعه شرکت اتوبوسرانی و همچنین شرکت مترو اصفهان به مناسبت بازگشایی مدارس در اول مهر ماه به تصویب رسیده است.

علی صالحی افزود: بر این اساس اول مهرماه ارائه خدمات اتوبوسرانی و مترو در اصفهان به طور رایگان است، تا به نوعی به‌عنوان یک حرکت نمادین هم در کنترل ترافیک آغاز سال تحصیلی و هم به‌عنوان یک فرهنگ‌ساز، کمک کند و شهروندان را به استفاده بیشتر از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی ترغیب کند.

وی همچنین ادامه داد: در این جلسه دریافت تسهیلات ۹۰ میلیاردی برای خرید شش دستگاه اتوبوس ۱۸ متری، به رأی گذاشته شد و با توجه به مسیر آن در کمیسیون‌های تخصصی، در جلسه امروز به تصویب رسید.